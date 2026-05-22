Bourges

Marathon du Cher

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Relevez le défi du Marathon du Cher et découvrez les paysages du Berry le long du Canal de Berry à travers trois courses accessibles à tous.

Le Marathon du Cher redonne rendez-vous aux passionnés de course à pied pour une 3e édition au cœur du Berry.

Cet événement propose trois distances adaptées à tous les niveaux marathon, semi-marathon et 10 km, avec une arrivée commune à Vierzon. Les parcours empruntent les berges du Canal de Berry et traversent plusieurs communes du territoire dans un cadre mêlant nature, patrimoine et ambiance conviviale. Que ce soit pour relever un défi personnel, battre son chrono ou partager un moment sportif entre amis ou en famille, cette manifestation offre une expérience unique portée par de nombreux bénévoles et animations tout au long du parcours. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 59 36 40 85 contact@marathonducher.fr

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English :

Take up the challenge of the Marathon du Cher and discover the Berry countryside along the Canal de Berry through three races accessible to all.

L’événement Marathon du Cher Bourges a été mis à jour le 2026-05-19 par OT BOURGES