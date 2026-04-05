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Marchands, fraudeurs, contrebandiers : les zones grises du commerce méditerranéen (XIVe–XXe siècle), Université Site Jaurès, Blois

samedi 10 octobre 2026 · Université Site Jaurès · Blois

Marchands, fraudeurs, contrebandiers : les zones grises du commerce méditerranéen (XIVe–XXe siècle), Université Site Jaurès, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Université Site Jaurès
Adresse
3 Place Jean Jaurès 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
35

Marchands, fraudeurs, contrebandiers : les zones grises du commerce méditerranéen (XIVe–XXe siècle) Samedi 10 octobre, 14h00 Université Site Jaurès Loir-et-Cher

35

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T14:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Demi-journée d’étude proposée par le King’s College London, l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, le CNRS Orient & Méditerranée et l’Institut Nationale des Langues et Civilisations Orientales

Comment distinguer l’honnête commerçant du trafiquant ? De la fin du Moyen Âge à l’époque contemporaine, ce panel explore les zones grises du commerce en Méditerranée, où fraudes, contrebandes et trafics s’entremêlent aux échanges ordinaires. Des Balkans au Maroc, il analyse comment marchands et intermédiaires contournent ou négocient les normes imposées par les États et autres autorités. L’identification, la répression ainsi que les pratiques économiques des réseaux révèlent ainsi la construction sociale de l’illégalité et les tensions durables entre règles, logiques marchandes et confiance.

Université Site Jaurès 3 Place Jean Jaurès 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Université site Jaurès – Salle 4
Demi-journée d’étude proposée par le King’s College London, l’Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine, le CNRS Orient & Méditerranée et l’Institut Nationale des Langues et Civilisations du ? De…

©BNF/Gallica

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