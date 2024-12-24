Marché à Cahors Cahors

Cahors

Marché à Cahors

Place Chapou Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2024-12-24 08:00:00

fin : 2025-10-25 13:00:00

Date(s) :

2024-12-24 2024-12-31 2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-25 2025-10-29 2025-11-01 2025-11-05 2025-11-08 2025-11-12 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-29

En plein centre ville, c’est toute l’année que le mercredi et le samedi matin la place de la cathédrale St Etienne se pare de ses nombreux étals multicolores et abrite un des plus beaux marchés du Sud Ouest.

Commerçants traditionnels (bouchers, primeurs, charcutiers…) côtoient les producteurs locaux (foie gras, fromage de chèvre Rocamadour , agneau fermier du Quercy, le fameux gâteau aux pommes appelé Pastis … ) et la magie opère.

Le marché devient un lieu de rencontre et de convivialité où l’on profite des odeurs et des saveurs et tous les sens sont à la fête.

Ici on vient faire ses courses mais aussi flâner et s’imprégner de l’ambiance locale.

Votre appareil photo sera un compagnon utile pour des prises de vues uniques sur les coupoles de la cathédrale ou pour immortaliser les portraits des producteurs.

(très belles photos à faire depuis la ruelle entre la pharmacie et l’opticien).

Côté pratique il y a un grand parking à 200 m situé de l’autre côté du Bd Gambetta.

En plein centre ville, c’est toute l’année que le mercredi et le samedi matin la place de la cathédrale St Etienne se pare de ses nombreux étals multicolores et abrite un des plus beaux marchés du Sud Ouest.

Commerçants traditionnels (bouchers, primeurs, charcutiers…) côtoient les producteurs locaux (foie gras, fromage de chèvre Rocamadour , agneau fermier du Quercy, le fameux gâteau aux pommes appelé Pastis … ) et la magie opère.

Le marché devient un lieu de rencontre et de convivialité où l’on profite des odeurs et des saveurs et tous les sens sont à la fête.

Ici on vient faire ses courses mais aussi flâner et s’imprégner de l’ambiance locale.

Votre appareil photo sera un compagnon utile pour des prises de vues uniques sur les coupoles de la cathédrale ou pour immortaliser les portraits des producteurs.

(très belles photos à faire depuis la ruelle entre la pharmacie et l’opticien).

Côté pratique il y a un grand parking à 200 m situé de l’autre côté du Bd Gambetta. .

Place Chapou Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65

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English :

Right in the city centre, it is all year round that on Wednesday and Saturday mornings the square of St Etienne’s cathedral adorns itself with its many multicoloured stalls and houses one of the most beautiful markets in the South West.

Traditional shopkeepers (butchers, greengrocers, pork butchers…) rub shoulders with local producers (foie gras, goat cheese Rocamadour , farm lamb from Quercy, the famous apple cake called Pastis … ) and the magic happens.

The market becomes a place of meeting and conviviality where one can enjoy the smells and flavours and all the senses are at the festival.

Here you come to do your shopping but also to stroll and soak up the local atmosphere.

Your camera will be a useful companion for unique shots of the cathedral domes or for immortalizing portraits of the producers.

(very nice pictures to take from the alleyway between the pharmacy and the optician).

Practical side: there is a large car park 200 m away on the other side of Bd Gambetta.

L’événement Marché à Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot