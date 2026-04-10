Valence

Marché des villes jumelles

Place Saint Jean Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Italie, Allemagne, Angleterre, Arménie, Israël et Liban se réunissent au marché des villes jumelles, dans un mélange de couleurs, de saveurs et de parfums qui vous feront voyager.

.

Place Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Italy, Germany, England, Armenia, Israel and Lebanon come together at the Twin Cities Market, in a mix of colors, flavors and fragrances that will take you on a journey.

L’événement Marché des villes jumelles Valence a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme