Marché des villes jumelles Valence
Marché des villes jumelles Valence samedi 12 septembre 2026.
Valence
Marché des villes jumelles
Place Saint Jean Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 15:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Italie, Allemagne, Angleterre, Arménie, Israël et Liban se réunissent au marché des villes jumelles, dans un mélange de couleurs, de saveurs et de parfums qui vous feront voyager.
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Place Saint Jean Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
Italy, Germany, England, Armenia, Israel and Lebanon come together at the Twin Cities Market, in a mix of colors, flavors and fragrances that will take you on a journey.
L’événement Marché des villes jumelles Valence a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme
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