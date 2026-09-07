Marine marchande (1939-1940) Photographies du Service cinématographique de la Marine, Cloître du Conseil départementale de Blois, Blois
vendredi 9 octobre 2026 · Cloître du Conseil départementale de Blois · Blois
Informations pratiques
Marine marchande (1939-1940) Photographies du Service cinématographique de la Marine 9 – 29 octobre Cloître du Conseil départementale de Blois Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T09:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-29T09:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00
Exposition proposée par l’ ECPAD et le Conseil Départemental de Loir-et-Cher
Septembre 1939, la France entre en guerre contre le IIIe Reich. Appuyée par son allié britannique, sa stratégie est claire : asphyxier économiquement l’Allemagne. Dans ce contexte, la Marine nationale va jouer un rôle clé en orchestrant le blocus et le contrôle des voies maritimes commerciales… Cette exposition propose de découvrir la production du Service cinématographique de la Marine au fil d’un parcours photographique qui révèle le rôle de la marine marchande dans les enjeux de la drôle de guerre.
Cloître du Conseil départementale de Blois Pl. de la République, 41020 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Exposition proposée par l’ ECPAD et le Conseil Départemental de Loir-et-Cher
©Droits réservés
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