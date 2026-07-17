Masterclass du Grand Couvert, Estacom, Bourges

Informations pratiques

Masterclass du Grand Couvert Vendredi 18 septembre, 09h00 Estacom Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

La Masterclass est un événement pédagogique et collaboratif qui précède Le Grand Couvert. Conçue comme un temps de rencontre, de transmission et de création, elle réunit des étudiants, des professionnels et les partenaires de l’événement autour d’ateliers immersifs. Au fil de ces échanges, les participants découvrent les savoir-faire, les métiers et les univers qui font la richesse du Grand Couvert : gastronomie, artisanat, agriculture, journalisme, création, patrimoine ou encore innovation. Guidés par des intervenants passionnés, les étudiants explorent ces différentes disciplines afin de nourrir leur réflexion et de participer à la conception de la prochaine édition du Grand Couvert. Plus qu’un simple programme d’ateliers, La Masterclass est un véritable laboratoire d’idées où se croisent apprentissage, créativité et collaboration, dans le but de construire une expérience gastronomique et culturelle unique.

Estacom 8-10 rue Michel Marest, 18000 Bourges Bourges 18000 Port-Sec Nord Cher Centre-Val de Loire

La Masterclass est un événement pédagogique et collaboratif qui précède Le Grand Couvert.

©Château Fer