Match de handball VDHB vs Les Vikings (Caen Handball) Palais des sports Mendés-France Valence vendredi 1 mai 2026.
Match de handball VDHB vs Les Vikings (Caen Handball)
Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence Drôme
Tarif : – – EUR
Tribune Vercors (placement libre) 10€
Tribune Rhône (place numérotée) 12€
Place en vente au guichet le jour du match +2€
Début : 2026-05-01 20:00:00
fin : 2026-05-01 20:00:00
2026-05-01
Venez encourager notre équipe Valence Drôme Handball lors des matchs de la phase retour !
Palais des sports Mendés-France Allée Auguste Jamet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 36 08 billetterie@valencehandball.fr
English :
Come and cheer on our Valence Drôme Handball team during the return matches!
