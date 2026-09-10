Médiation scolaire « Paysage à composer », Cité Bessières, Cahors

Informations pratiques

Médiation scolaire « Paysage à composer » Vendredi 18 septembre, 08h00 Cité Bessières Lot

Gratuit. Réservé aux scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

[Atelier réservé aux scolaires]

À l’occasion de l’opération « Levez les yeux ! », les élèves sont invités à porter un regard nouveau sur le patrimoine lotois. Cet atelier leur permettra de découvrir différentes facettes de ce patrimoine, de mieux comprendre la richesse et l’histoire de leur territoire, et d’échanger autour des enjeux de sa préservation et de sa transmission.

Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.

[Atelier réservé aux scolaires]

©Département du Lot