Micro-visites de la Fondation du doute, Conservatoire et Fondation du doute, Blois

Informations pratiques

Micro-visites de la Fondation du doute 19 et 20 septembre Conservatoire et Fondation du doute Loir-et-Cher

Réservation conseillée au 02 54 55 37 48 ou contact@fondationdudoute.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la la Fondation du doute et le Mur des mots de Ben.

Réservation conseillée pour les micro-visites.

Conservatoire et Fondation du doute 14 Rue de la Paix, 41000 Blois, France Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254553730 http://conservatoire.agglopolys.fr Portée par l’artiste Ben, la Fondation du doute est un lieu vivant d’apprentissage, d’exposition, d’expression et d’interrogation sur l’art grâce à sa collection d’art contemporain, une place active où règne l’esprit “Fluxus”. Centre de Blois

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour (re)découvrir la Fondation du doute et le Mur des mots de Ben.

©Ville de Blois