Mobili’Box, Service Archéologie de Bourges Plus, Bourges

Informations pratiques

Mobili’Box 19 et 20 septembre Service Archéologie de Bourges Plus Cher

De 6 à 99 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’archéologie du bout des doigts

Manipulez, imaginez, sauvegardez : découvrez le patrimoine archéologique grâce à un blind test tactile.

A vos sens : prêts, explorez !

Service Archéologie de Bourges Plus 4 Rue Albert Einstein, 18000 Bourges Bourges 18000 Port-Sec Nord Cher Centre-Val de Loire 02 46 08 10 84 https://www.agglo-bourgesplus.fr/ ZAC Esprit 1, bâtiment 59 Parking gratuit.

Bus ligne 12 arrêt Faraday, ligne 4 arrêt Fourchette.

L’archéologie du bout des doigts

© Service archéologie Bourges Plus