MobiliTour Belfort 4 juin, Mairie de Belfort, Belfort

MobiliTour Belfort 4 juin Jeudi 4 juin, 13h30 Mairie de Belfort Territoire-de-Belfort

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T13:30:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T13:30:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Rejoignez nos aventuriers sur le MobiliTour, événement retraçant les étapes du Tour de France durant 1 mois et demi !

Rendez-vous vers 13h30-14h à la mairie de Belfort !

Le but n’est pas forcément que vous fassiez toute l’étape, même un petit bout de 10km est possible, tout le monde est la bienvenue !

Voici le lien pour suivre l’étape de nos aventuriers de Belfort à Mulhouse : https://www.openrunner.com/route-details/23477728

En vous attendant nombreux pour partager un moment de convivialité avec eux cet après-midi là

Mairie de Belfort Pl. d’armes 90000 Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0769076061 »}] [{« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23477728 »}]

Venez pédaler avec nos aventuriers dans le cadre du MobiliTour (ouvert à tous), rendez-vous à Belfort pour rouler, sans compétiton et dans la bonne humeur en direction de Mulhouse !