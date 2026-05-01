Bourges

Mois de la Photo Le Photo Ciné Club du Berry s’Expose au Parvis des Métiers

6 Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:30:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Évasion garantie au Parvis des Métiers avec Tu me fais tourner la tête et 4 saisons en Berry . Un voyage photographique entre grands espaces et nature locale à redécouvrir.

Le Photo Ciné Club du Berry poursuit sa résidence au Parvis des Métiers du 28 mai au 14 juin avec deux nouveaux photographes. Francis Villain, avec Tu me fais tourner la tête , nous emmène explorer de vastes horizons et des traces industrielles curieuses. De son côté, Romain Rey présente 4 saisons en Berry , une ode à la nature et à la beauté du vivant qui nous entoure. Cette exposition est un rappel de la fragilité de notre environnement proche. .

6 Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 40 69 48 98

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English :

Escape guaranteed at Parvis des Métiers with Tu me fais tourner la tête and 4 saisons en Berry . A photographic journey between wide open spaces and local nature to rediscover.

L’événement Mois de la Photo Le Photo Ciné Club du Berry s’Expose au Parvis des Métiers Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES