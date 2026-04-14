Mon Roi Lear, Ancien Carmel, Avignon

Mon Roi Lear 4 – 23 juillet Ancien Carmel Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T17:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:15:00+02:00

Fin : 2026-07-23T17:00:00+02:00 – 2026-07-23T18:15:00+02:00

Que se passe-t-il dans la tête d’un comédien qui rêve de jouer ce rôle mythique du vieux Roi Shakespearien, quand, à la fin de sa longue carrière sur lesplanches, il ne l’a toujours pas interprété ?

Un « Roi Lear » arraché à Shakespeare et au forceps !

Une vraie relecture de la pièce, faite de l’intérieur et de l’extérieur, opérée dans l’absolu et à partir du corps de l’acteur. L’énergie est grande, grave, rieuse lumineuse… bref du Théatre !

Ancien Carmel 3, rue de l’Observance – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un « Roi Lear » arraché à Shakespeare et au forceps !

Didier Pallagès