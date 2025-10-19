Monroe, récital de chants sacrés Bourges

Monroe, récital de chants sacrés

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Monroe, cantatrice prodige de 16 ans, révèle une voix rare et bouleversante. Révélée en 2024 grâce à Prodiges, elle incarne virtuosité et spiritualité. En 2026, sa tournée d’opéra sacré en France promet une expérience musicale intense et sacrée.

Monroe, jeune cantatrice prodige de 16 ans, se produira à la Cathédrale Saint-Étienne, accompagnée par la Maîtrise de la Cathédrale. Révélée au grand public en 2024 après sa victoire à l’émission Prodiges sur France 2, elle s’impose déjà comme une figure majeure du chant lyrique. Sa voix rare, d’une pureté et d’une puissance saisissantes, touche l’âme à chaque note. Son timbre lumineux et profond allie virtuosité et émotion avec une maturité étonnante. Animée par une foi discrète mais profonde, Monroe prépare une tournée spirituelle à travers les églises de France en 2026. Plus qu’un concert, son récital d’opéra sacré promet une expérience de communion où la musique devient prière et la voix, un lien entre le ciel et les hommes. 32 .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 02 60

English :

Monroe, a 16-year-old singing prodigy, reveals a rare and moving voice. Revealed in 2024 thanks to Prodiges, she embodies virtuosity and spirituality. In 2026, her sacred opera tour of France promises an intense, sacred musical experience.

German :

Die 16-jährige Wundersängerin Monroe enthüllt eine seltene und überwältigende Stimme. Sie wurde 2024 dank Prodiges bekannt und verkörpert Virtuosität und Spiritualität. Ihre sakrale Operntournee durch Frankreich im Jahr 2026 verspricht ein intensives und sakrales Musikerlebnis.

Italiano :

Monroe, prodigiosa cantante di 16 anni, rivela una voce rara e profondamente toccante. Rivelata nel 2024 grazie ai Prodiges, incarna virtuosismo e spiritualità. Nel 2026, la sua tournée di opera sacra in Francia promette un’esperienza musicale intensa e sacra.

Espanol :

Monroe, prodigiosa cantante de 16 años, revela una voz rara y profundamente conmovedora. Revelada en 2024 gracias a Prodiges, encarna virtuosismo y espiritualidad. En 2026, su gira de ópera sacra por Francia promete una experiencia musical intensa y sagrada.

