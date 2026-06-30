Murder Party à Alti Arena Alti Arena Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Le Puy-en-Velay

Murder Party à Alti Arena

Alti Arena 1 Route de Montredon Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Altí Arena fête ses 6 ans avec une Murder Party immersive le 26 septembre 2026 ! Enquête, mystères, énigmes et suspense vous attendent pour un anniversaire hors du commun. Saurez-vous résoudre l’affaire et démasquer le coupable ?

.

Alti Arena 1 Route de Montredon Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 88 51 contact@altiarena.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alt%ED Arena is celebrating its 6th anniversary with an immersive Murder Party on September 26, 2026! Investigations, mysteries, puzzles, and suspense await you for an extraordinary anniversary celebration. Will you be able to solve the case and unmask the culprit?

L’événement Murder Party à Alti Arena Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay