Musée, Médiathèque Latour Maubourg, Valence

Informations pratiques

Musée Mercredi 9 décembre, 19h00 Médiathèque Latour Maubourg Drôme

Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T19:00:00+01:00 – 2026-12-09T19:45:00+01:00

Fin : 2026-12-09T19:00:00+01:00 – 2026-12-09T19:45:00+01:00

Compagnie Faltazi

Plongée fantasque et musicale au cœur du Musée d’Orsay, d’après l’ouvrage Musée de Christophe Chabouté. Et si les œuvres prenaient vie une fois le musée fermé ?

Quand vous visitez un musée, avez‑vous déjà songé à ce qui se passe une fois les portes refermées ? Saviez‑vous que les œuvres de Daumier, d’Ingres, de Van Gogh, de Renoir, de Bourdelle ou Modigliani prennent vie le soir venu ? Saviez‑vous que les statues descendent de leur socle, que les personnages quittent leur toile, et se retrouvent pour discuter, raconter les derniers potins et évoquer les visiteurs du jour ? Dans ce huis clos drôle et poétique, Musée nous ramène, nous humains, à notre condition de simples passants, de regardants regardés…

Une histoire accompagnée par les compositions musicales de la Cie Faltazi – clarinette basse, contrebasse –, tantôt tendres et malicieuses, tantôt plus contemporaines. Les bruitages et les dialogues, tels un chuchotement, deviennent le miroir sensible du dessin et des planches projetées du maître du noir et blanc, Christophe Chabouté.

Un spectacle original, fantasque, drôle et diablement séduisant.

Florent Hermet : direction artistique, contrebasse, composition, Pierre Lordet : clarinette basse, composition, Antoine Asselineau : montage vidéo

En partenariat avec La médiathèque François Mitterrand Latour-Maubourg de Valence et la médiathèque de Portes-lès-Valence.

Médiathèque Latour Maubourg 26 Place Latour Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 BD-concert musique

Julien REGNAULT