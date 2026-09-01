Informations pratiques

Blois

Musicales 41 China Moses à Blois

Halle aux Grains Blois Loir-et-Cher

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

La 5e édition des Musicales 41, organisée par le conseil départemental, vous propose une programmation riche et variée, avec China Moses le samedi 26 septembre à 20h à la Halle aux grains à Blois.

Voix incontournable du jazz et de la soul contemporaine, China Moses, entourée de quatre musiciens de haut vol, revient sur scène avec It’s Complicated, un concert événement d’une artiste aussi charismatique que médiatique, présenté dans le cadre de la 5ème édition des Musicales 41. Saluée par la presse internationale, la chanteuse déploie un répertoire puissant, intime et engagé. Entre héritage afro-américain, groove moderne et présence scénique magnétique, China Moses transforme chaque concert en rendez-vous immanquable. Organisé par le conseil départemental de Loir-et-Cher en partenariat avec la scène nationale de Blois- La Halle aux Grains 30 .

Halle aux Grains Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

The 5th edition of Musicales 41, organized by the departmental council, offers a rich and varied program, featuring China Moses on Saturday, September 26, at 8 p.m. at the Halle aux Grains in Blois.

L’événement Musicales 41 China Moses à Blois Blois a été mis à jour le 2026-09-01 par Conseil Départemental 41