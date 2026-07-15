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AGENDA · Valence

Musique classique Quatuor Perraud Théâtre de la ville Valence

dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre de la ville
Adresse
Place de la Liberté
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Musique classique Quatuor Perraud

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Concert classique (Mozart, Rossini, Dvořák, Amy Beach). Une famille de musiciens, une même histoire, et un programme vibrant entre grands classiques et (re)découverte.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50  theatredelaville@mairie-valence.fr

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English :

Classical concert (Mozart, Rossini, Dvo?%E1k, Amy Beach). A family of musicians, a shared history, and a vibrant program featuring both timeless classics and (re)discoveries.

L’événement Musique classique Quatuor Perraud Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme

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