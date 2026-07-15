Musique classique Quatuor Perraud Théâtre de la ville Valence
dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre de la ville · Valence
Informations pratiques
Valence
Musique classique Quatuor Perraud
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 17:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Concert classique (Mozart, Rossini, Dvořák, Amy Beach). Une famille de musiciens, une même histoire, et un programme vibrant entre grands classiques et (re)découverte.
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Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
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English :
Classical concert (Mozart, Rossini, Dvo?%E1k, Amy Beach). A family of musicians, a shared history, and a vibrant program featuring both timeless classics and (re)discoveries.
L’événement Musique classique Quatuor Perraud Valence a été mis à jour le 2026-07-11 par Valence Romans Tourisme
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