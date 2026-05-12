Beauvais

Musique Les Années 80

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais Oise

Tarif : 49 – 49 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-12-17 20:00:00

fin : 2027-12-17

Date(s) :

2027-12-17

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC BERTRAND, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, LÂÂM, PEDRO CASTANO…

Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !

Les Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC BERTRAND, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, LÂÂM, PEDRO CASTANO…

Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie ! .

3 Avenue Paul Henri Spaak Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 01 01 elispace@beauvais.fr

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English :

Les Années 80, La Tournée is a big party 100% Live with LIO, PLASTIC BERTRAND, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, LÂÂM, PEDRO CASTANO?

They’ll be on stage to (re)live their greatest hits from your cult years. Attend a show, with their musicians, where everything has been thought out for an anthology evening!

L’événement Musique Les Années 80 Beauvais a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis