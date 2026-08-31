Naturellement joueurs ! Blois
jeudi 21 janvier 2027 · Blois
Informations pratiques
Blois
Naturellement joueurs !
Le Roi Hérisson, bar à jeux Blois Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-21 17:00:00
fin : 2027-01-21
Date(s) :
2027-01-21
Au cœur de l’hiver, réchauffons-nous lors d’une pause ludique sur le thème de la Biodiversité !
Préparez-vous à créer un écosystème où faune et flore cohabitent en harmonie dans Forêt mixte.
Assemblez les pages du Codex Naturalis, le manuscrit qui recense les espèces qui règnent dans la nature.
Au cœur de l’hiver, réchauffons-nous lors d’une pause ludique sur le thème de la Biodiversité !
Préparez-vous à créer un écosystème où faune et flore cohabitent en harmonie dans Forêt mixte.
Assemblez les pages du Codex Naturalis, le manuscrit qui recense les espèces qui règnent dans la nature.
Ou encore, plongez avec Wingspan dans le monde fascinant de l’ornithologie.
Et bien d’autres jeux encore pour petits et grands, sans oublier nos jeux sérieux à la découverte des réseaux écologiques ou du lien entre notre santé et notre environnement.
L’équipe du Roi Hérisson et les éducateurs à l’environnement du CDPNE animeront les tables de jeux, au gré de vos envies et curiosités.
Soirée animée par animateurs du bar à jeux Le Roi Hérisson, Educateurs à l’environnement du CDPNE .
Le Roi Hérisson, bar à jeux Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 56 70 contact@cdpne.org
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English :
In the middle of winter, let’s warm up with a fun break centered on the theme of biodiversity!
Get ready to create an ecosystem where flora and fauna coexist in harmony in a mixed forest.
Assemble the pages of the Codex Naturalis, the manuscript that catalogs the species found in nature.
L’événement Naturellement joueurs ! Blois a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT41
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