Néo-analog : la photographie après l’image, Lux Scène Nationale de Valence, Valence

Néo-analog : la photographie après l’image 11 février – 24 avril 2027 Lux Scène Nationale de Valence Drôme

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T18:30:00+01:00 – 2027-02-11T21:00:00+01:00

Fin : 2027-04-24T16:00:00+02:00 – 2027-04-24T19:30:00+02:00

NEO-ANALOG : la photographie après l’image

Une proposition de Michel Poivert et Evelyne Cohen

Avec les artistes : Sylvie Bonnot, Véronique Bourgoin, Charles de Boorgraef, Arina Essipowitsch, Marie Hazard, Yanis Houssen, Sara Imloul, Laurent Lafolie, Anne-Lore Mesnage, Hanako Murakami, Catherine Poncin, Mathieu Roquigny, Laure Tiberghien, Dune Varela.

Du 12 février au 24 avril 2027

Vernissage le 11 février à 18h30

À partir des travaux de 14 artistes contemporains, l’exposition NEO-ANALOG se présente comme le manifeste d’un courant international qui marque l’une des étapes les plus récentes de la photographie contemporaine.

Apparus dans les années 2010, certains photographes inscrits dans le champ de l’art contemporain se détournent de la création d’image pour explorer la matérialité de la photographie.

Souvent inscrits dans une forte sensibilité écosophique, les photographes néo-analogues militent aussi pour des pratiques explorant la nature aux côtés des savants et visent une poésie de l’anthropocène : dans un monde abîmé, la photographie ne sert plus seulement à voir, mais à ressentir et comprendre. L’analogique n’est plus alors une question technique, mais un changement de paradigme culturel : la mise en contact du photographe avec le monde passe par la reconnaissance des valeurs de l’expérience. Dévaluée depuis le développement des médias, l’expérience revient en force à travers la culture analogique et constitue un équilibre avec nos existences numériques.

La photographie néo-analogue revisite l’histoire du médium en réactivant des procédés, elle invente de nouvelles situations techniques, elle échappe à sa condition d’image : entre installation, sculpture, gravure, peinture ou vidéo, la photographie s’est élargie en régénérant les fondamentaux de son médium.

La révolution numérique semblait avoir condamné la photographie à devenir une image comme les autres. Une génération plus tard, elle s’est réinventée en affirmant des valeurs que l’on trouve dans nombre d’autres domaines, comme la musique, les jeux, le film ou bien encore l’urbanisme.

++ Conférence de Michel Poivert : « Le Néo-Analogue, culture analogique et esthétique de l’enregistrement à l’heure des IA ». (payant)

en collaboration avec le Musée de et les Amis du Musée le 12 mars à 14h

Lux Scène Nationale de Valence 36 boulevard du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes http://www.lux-valence.com LUX scène nationale développe un projet artistique et culturel dédié aux dialogues des arts scéniques, avec les arts visuels déployant une spécificité sur la création immersive à travers une programmation pluridisciplinaire de spectacles, de cinéma et d’expositions.

NEO-ANALOG : la photographie après l’image

©Sara Imloul