Nino Arial Pas comme eux auxerrexpo Auxerre

Nino Arial Pas comme eux

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-12-12 18:00:00

fin : 2027-12-12 23:00:00

Date(s) :

2027-12-12

Nino Arial le dit franchement, sa plus grande inspiration c’est vous. Il permet au public de s’exprimer et en fait le plus vivant des spectacles.

“Pas comme eux” est un merveilleux mélange d’authenticité et d’improvisations.

Vous avez forcément vu une de ses vidéos sur les réseaux, pendant que certains font carrière, lui a surtout fait foule, sans avoir besoin de grands médias.

Porté par internet, il a rempli les salles en construisant sa communauté à la force du lien et de son humanité.

Résultat pour son premier spectacle, les plus grandes salles s’enchaînent et il vous propose de venir le (re)découvrir avec sa deuxième tournée des Zénith. .

auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l’Yonne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nino Arial Pas comme eux

L’événement Nino Arial Pas comme eux Auxerre a été mis à jour le 2026-03-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)