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Nuit Européenne des Musées Apéro Quizz sur les Femmes Artistes Bourges

Nuit Européenne des Musées Apéro Quizz sur les Femmes Artistes Bourges

Nuit Européenne des Musées Apéro Quizz sur les Femmes Artistes Bourges samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place Etienne Dolet

Ville : 18000 Bourges

Département : Cher

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Bourges

Nuit Européenne des Musées Apéro Quizz sur les Femmes Artistes

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Testez vos connaissances lors d’un apéro quiz convivial dédié aux femmes artistes à la Maison des musées de Bourges.
À l’occasion de la Nuit des Musées, la Maison des musées de Bourges vous propose un apéro quiz original consacré aux femmes artistes. Venez participer à ce moment ludique et convivial pour (re)découvrir des figures féminines majeures de l’histoire de l’art, tout en partageant un temps d’échange autour d’un apéritif. Accessible à tous, cet événement gratuit invite à apprendre en s’amusant dans une ambiance détendue. Activité sur inscription par mail ou téléphone.   .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45  maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

Test your knowledge at a friendly aperitif quiz dedicated to women artists at the Maison des musées de Bourges.

L’événement Nuit Européenne des Musées Apéro Quizz sur les Femmes Artistes Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES

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