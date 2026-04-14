Bourges

Nuit Européenne des Musées Apéro Quizz sur les Femmes Artistes

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Testez vos connaissances lors d’un apéro quiz convivial dédié aux femmes artistes à la Maison des musées de Bourges.

À l’occasion de la Nuit des Musées, la Maison des musées de Bourges vous propose un apéro quiz original consacré aux femmes artistes. Venez participer à ce moment ludique et convivial pour (re)découvrir des figures féminines majeures de l’histoire de l’art, tout en partageant un temps d’échange autour d’un apéritif. Accessible à tous, cet événement gratuit invite à apprendre en s’amusant dans une ambiance détendue. Activité sur inscription par mail ou téléphone. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

Test your knowledge at a friendly aperitif quiz dedicated to women artists at the Maison des musées de Bourges.

L’événement Nuit Européenne des Musées Apéro Quizz sur les Femmes Artistes Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES