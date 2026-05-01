Bourges

Nuit Européenne des Musées au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Plongez dans l’Histoire lors d’une soirée exceptionnelle au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à l’occasion de la Nuit européenne des musées.

Dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher à Bourges ouvre ses portes pour une soirée immersive dédiée à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

Des visites express gratuites, sans réservation, permettent de découvrir différents récits autour de la Résistance, de la collaboration et du quotidien dans le Cher.

Quatre temps forts rythment la soirée à 20h, l’exode dans le Berry (1939-1940) ; à 20h45, la ligne de démarcation et les passages clandestins ; à 21h30, le Lysander, avion au service de la Résistance ; à 22h15, la répression menée par le bourreau Paoli. Une invitation à mieux comprendre cette période marquante de l’histoire locale et nationale. .

Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 55 82 60

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English :

Immerse yourself in history with an exceptional evening at the Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher for European Museum Night.

L’événement Nuit Européenne des Musées au Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher Bourges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT BOURGES