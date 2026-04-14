Bourges

Nuit Européenne des Musées Maison des Musées

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Découvrez la Maison des musées et sa nouvelle exposition temporaire lors d’une visite en accès libre en soirée.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Maison des musées de Bourges vous ouvre ses portes pour une visite libre de ses espaces et de sa nouvelle exposition temporaire. De 20h à minuit, parcourez les lieux à votre rythme et plongez dans une proposition culturelle renouvelée, mettant en lumière des œuvres et thématiques accessibles à tous. Cette visite offre une belle opportunité de (re)découvrir ce site dédié au patrimoine et à la création dans une ambiance nocturne propice à la curiosité. Accès gratuit, sans inscription. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-Bourges.fr

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English :

Discover the Maison des Musées and its new temporary exhibition on a free evening tour.

L’événement Nuit Européenne des Musées Maison des Musées Bourges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BOURGES