Ô la belle toile Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Ô la belle toile

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 22:00:00

fin : 2026-07-23 23:59:00

Date(s) :

2026-07-23

La Ville d’Auxerre et la Communauté de l’Auxerrois vous invitent à profiter des beaux soirs d’été avec le retour de l’évènement O la belle toile , une série de projections de cinéma en plein air gratuites. Rendez-vous à l’abbaye pour voir ou revoir La vallée des Fous de Xavier Beauvois avec Jean-Paul Rouve et Pierre Richard. .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ô la belle toile

L’événement Ô la belle toile Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)