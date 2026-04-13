Ô la belle toile Abbaye Saint-Germain Auxerre
Ô la belle toile Abbaye Saint-Germain Auxerre vendredi 24 juillet 2026.
Auxerre
Ô la belle toile
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 22:00:00
fin : 2026-07-23 23:59:00
Date(s) :
2026-07-23
La Ville d’Auxerre et la Communauté de l’Auxerrois vous invitent à profiter des beaux soirs d’été avec le retour de l’évènement O la belle toile , une série de projections de cinéma en plein air gratuites. Rendez-vous à l’abbaye pour voir ou revoir La vallée des Fous de Xavier Beauvois avec Jean-Paul Rouve et Pierre Richard. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Ô la belle toile
L’événement Ô la belle toile Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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