Observation de la biodiversité au pont Valentré, Pont Valentré, Cahors

Informations pratiques

Observation de la biodiversité au pont Valentré Samedi 19 septembre, 09h00 Pont Valentré Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la LPO Occitanie vous invite à découvrir le pont Valentré, monument emblématique de la ville de Cahors et remarquable point d’observation de la faune sauvage. Tout au long de la journée, un stand d’information et un point d’observation permettront aux visiteurs de mieux connaître les nombreuses espèces qui fréquentent ce site exceptionnel.

Pont Valentré, Cahors (Lot)

Renseignements : LPO Occitanie DT Lot – 05 65 22 28 12.

Pont Valentré Pont Valentré, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie Plus grand pont fortifié médiéval d’Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors.

Pour les journée du Patrimoine, la LPO Occitanie vous invite au Pont Valentré, monument incontournable de la ville de Cahors et excellent point d’observation pour de nombreuses espèces. Stand à la -…

©Alain Fouclet