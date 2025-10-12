Octobre rose à Cahors La Cadurcienne Cahors

Octobre rose à Cahors La Cadurcienne

Place François Mitterrand Cahors Lot

Tarif : 10 EUR

Général

Date et horaire :

Début : 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

La cadurcienne, une course, une marche de 6 km exclusivement féminine organisée par le club Extrapédestres.

Cette course pédestre (6 km) est réservée aux féminines coureuses et marcheuses. Votre participation viendra soutenir la lutte contre le cancer.

Pas de chronométrage, pas de classement. .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

La cadurcienne, an all-women’s 6km run and walk organized by the Extrapédestres club.

This 6 km race is reserved for women runners and walkers

German :

La cadurcienne, ein Lauf, eine Wanderung von 6 km ausschließlich für Frauen, organisiert vom Club Extrapédestres.

Dieser Fußlauf (6 km) ist für Frauen reserviert: Läuferinnen und Walkerinnen

Italiano :

La cadurcienne, corsa e camminata di 6 km per sole donne organizzata dal club Extrapédestres.

Questa corsa a piedi (6 km) è riservata alle donne: podiste e camminatrici

Espanol :

La cadurcienne, una carrera y marcha de 6 km sólo para mujeres organizada por el club Extrapédestres.

Esta carrera a pie (6 km) está reservada a las mujeres: corredoras y marchadoras

