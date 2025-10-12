Octobre rose à Cahors La Cadurcienne Cahors
Octobre rose à Cahors La Cadurcienne Cahors dimanche 11 octobre 2026.
Octobre rose à Cahors La Cadurcienne
Place François Mitterrand Cahors Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : 2026-10-11
Début : 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
La cadurcienne, une course, une marche de 6 km exclusivement féminine organisée par le club Extrapédestres.
Cette course pédestre (6 km) est réservée aux féminines coureuses et marcheuses. Votre participation viendra soutenir la lutte contre le cancer.
Pas de chronométrage, pas de classement. .
Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie
English :
La cadurcienne, an all-women’s 6km run and walk organized by the Extrapédestres club.
This 6 km race is reserved for women runners and walkers
German :
La cadurcienne, ein Lauf, eine Wanderung von 6 km ausschließlich für Frauen, organisiert vom Club Extrapédestres.
Dieser Fußlauf (6 km) ist für Frauen reserviert: Läuferinnen und Walkerinnen
Italiano :
La cadurcienne, corsa e camminata di 6 km per sole donne organizzata dal club Extrapédestres.
Questa corsa a piedi (6 km) è riservata alle donne: podiste e camminatrici
Espanol :
La cadurcienne, una carrera y marcha de 6 km sólo para mujeres organizada por el club Extrapédestres.
Esta carrera a pie (6 km) está reservada a las mujeres: corredoras y marchadoras
