Œuvre(s) en question(s), MUDO-Musée de l’Oise, Beauvais

Informations pratiques

Œuvre(s) en question(s) 19 et 20 septembre MUDO-Musée de l’Oise Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le musée conserve des œuvres parfois insolites. Au fil d’un échange avec les chargés de collection du musée, tentez d’en savoir plus sur certaines d’entre elles.

En continu toutes les 30 minutes | Tout public | Sans réservation

MUDO-Musée de l’Oise 1 Rue du Musée, 60000 Beauvais, France Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33344104050 http://mudo.oise.fr Ancien palais épiscopal, résidence des évêques de Beauvais, comtes de la ville et pairs de France, cet ensemble architectural a été édifié au pied de la cathédrale de Beauvais au XIIe siècle par Henri de France. Au XIVe siècle, pour affirmer son autorité suite à une émeute des habitants de la ville, l’évêque Simon de Clermont-Nesle fait ériger une entrée fortifiée munie de 2 tours. Deux siècles plus tard, le logis principal est reconstruit par l’évêque Louis Villiers de l’Isle Adam dans un esprit Renaissance. Après la Révolution, le palais reçoit plusieurs affectations : préfecture en 1800, de nouveau évêché en 1822, puis Palais de justice en 1846. En 1973, l’administration judiciaire quitte le palais et laisse la place aux collections du musée. En transports en commun : La gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée en traversant le centre-ville (lignes Paris/Beauvais et Le Tréport/Beauvais). Depuis l’aéroport, la ligne de bus 6 permet de rejoindre le centre-ville, à 5 minutes à pied du musée. En voiture : Par l’A16, à 50 minutes d’Amiens et 1h15 de Paris. Par la N31, à 1h30 de Rouen. Parkings gratuits et payants à proximité.

Le musée conserve des œuvres parfois insolites. Au fil d’un échange avec les chargés de collection du musée, tentez d’en savoir plus sur certaines d’entre elles.

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