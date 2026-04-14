Oiseaux voyageurs, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre

Oiseaux voyageurs Samedi 23 mai, 17h00 Muséum d’histoire naturelle Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Après une mini-exposition d’oiseaux naturalisés présentée dans les locaux de l’EEAP Petits princes, le Muséum accueille à son tour une mini-expo, celle des travaux réalisés par les élèves autour de ces objets.

Venez découvrir le travail des enfants et les 26 oiseaux naturalisés dont ils se sont inspirés.

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

Après une mini-exposition d’oiseaux naturalisés présentée dans les locaux de l’EEAP Petits princes, le Muséum accueille à son tour une mini-expo, celle des travaux réalisés par les élèves autour de …

© Muséum – Ville d’Auxerre