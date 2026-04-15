Oiseaux voyageurs, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre
Oiseaux voyageurs, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre samedi 23 mai 2026.
Oiseaux voyageurs Samedi 23 mai, 17h00 Muséum d’histoire naturelle Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Le projet La classe, l’oeuvre 2026 est un partenariat entre le Muséum d’Auxerre et l’EEAP Petits princes. A l’issue d’une mini-exposition d’oiseaux présentée à l’EEAP, le Muséum accueillera à son tour, le soir de la Nuit des Musées, une mini-exposition conçue par le élèves autour des spécimens prêtés.
Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban. 89000 Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 72 96 40 Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.
Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.
La classe, l’œuvre !
Muséum – Ville d’Auxerre
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