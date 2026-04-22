Olympe Audouard, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon
Olympe Audouard, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon samedi 4 juillet 2026.
Olympe Audouard 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T11:40:00+02:00 – 2026-07-04T12:45:00+02:00
Fin : 2026-07-25T11:40:00+02:00 – 2026-07-25T12:45:00+02:00
« Connaissez-vous Olympe Audouard ? » – « Olympe Audouard ? Vous voulez dire Olympe de Gouges ? » – « Non Olympe Audouard ! ». Première femme journaliste française, née en 1832, cette aventurière traversa de manière épique tout le 19ème siècle, rencontrant et côtoyant les grandes figures de son temps. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Théophile Gauthier, le Baron Haussmann et bien d’autres ont croisé la route de cette femme audacieuse qui fonda son propre journal, voyagea à travers le monde entier, participa à la Commune de Paris et fut une figure majeure du féminisme français dans une époque en pleine transition politique et sociale.
Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Olympe Audouard – Première Femme Journaliste
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- L’@telier des petits curieux, Bibliothèque Ceccano, Avignon 22 avril 2026
- Atelier des 5 sens, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 22 avril 2026
- La bulle à histoires, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon 22 avril 2026
- Atelier créatif, Bibliothèque Champfleury, Avignon 22 avril 2026
- Atelier archéozoo, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 23 avril 2026