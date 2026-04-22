Olympe Audouard, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon

Olympe Audouard 4 – 25 juillet Salle Van Gogh • Le Petit Louvre Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T11:40:00+02:00 – 2026-07-04T12:45:00+02:00

Fin : 2026-07-25T11:40:00+02:00 – 2026-07-25T12:45:00+02:00

« Connaissez-vous Olympe Audouard ? » – « Olympe Audouard ? Vous voulez dire Olympe de Gouges ? » – « Non Olympe Audouard ! ». Première femme journaliste française, née en 1832, cette aventurière traversa de manière épique tout le 19ème siècle, rencontrant et côtoyant les grandes figures de son temps. Victor Hugo, Alexandre Dumas, Théophile Gauthier, le Baron Haussmann et bien d’autres ont croisé la route de cette femme audacieuse qui fonda son propre journal, voyagea à travers le monde entier, participa à la Commune de Paris et fut une figure majeure du féminisme français dans une époque en pleine transition politique et sociale.

Salle Van Gogh • Le Petit Louvre 23 rue Saint-Agricol – 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Olympe Audouard – Première Femme Journaliste