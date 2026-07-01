ON A FORT MAL DORMI, théâtre transversal, Avignon

Informations pratiques

ON A FORT MAL DORMI 5 – 25 juillet théâtre transversal Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T20:50:00+02:00 – 2026-07-05T21:55:00+02:00

Fin : 2026-07-25T20:50:00+02:00 – 2026-07-25T21:55:00+02:00

Avec JC Quenon, Mise en scène Guillaume Barbot, d’après les textes de Patrick Delclerck

Création en 2015, entre autre au Théâtre du Rond Point

Patrick Declerck, ethnologue, s’habille en clochard, se fait ramasser dans la rue, et raconte le quotidien des SDF dans son célèbre livre Les Naufragés. Guillaume Barbot s’est emparé de ce texte en 2016 avec succès. Le spectacle a joué plus de 130 représentations (à Avignon, à Paris au Théâtre du Rond-Point, partout en France, mais aussi en Belgique et en Suisse). Dix ans plus tard, cette parole est encore et toujours nécessaire. Le spectacle est exceptionnellement

repris, dans une version actualisée. Et Jean-Christophe Quenon, ogre blessé, drôle et percutant, nous embarque toujours aussi magistralement dans cette expérience hors du commun.

Un spectacle très réussi – Le Canard enchaîné.

Tendresse et humanité – La Croix.

Le comédien excelle – Politis.

Du grand art – Agoravox.

Une pudeur et une intelligences de la scène rares – Time Out.

Un spectacle coup de poing – Théâtres.com.

Un spectacle extraordinaire. Bouleversant. – L’étoffe des songes.

L’acteur est prodigieux – Theatreonline

théâtre transversal 10 rue d’Amphoux 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « ciecoupdepoker@gmail.com »}]

Cie Coup de Poker – Guillaume Barbot

@ciecoupdepoker