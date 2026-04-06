ONE NIGHT OF QUEEN AUXERREXPO Auxerre
ONE NIGHT OF QUEEN AUXERREXPO Auxerre dimanche 17 octobre 2027.
ONE NIGHT OF QUEEN Début : 2027-10-17 à 18:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
AUXERREXPO Rue des plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 89
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