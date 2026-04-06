Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ONE NIGHT OF QUEEN AUXERREXPO Auxerre

ONE NIGHT OF QUEEN AUXERREXPO Auxerre

ONE NIGHT OF QUEEN AUXERREXPO Auxerre dimanche 17 octobre 2027.

Lieu : AUXERREXPO

Adresse : Rue des plaines de l'Yonne

Ville : 89000 Auxerre

Département : 89

Début : 2027-10-17

Fin : 2027-10-17

Heure de début : 18:00

ONE NIGHT OF QUEEN Début : 2027-10-17 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUXERREXPO Rue des plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 89

À voir aussi à Auxerre (89)