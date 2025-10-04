Open Air Dj Les locaux rock Valence

Open Air Dj

Les locaux rock 82, avenue Maurice Faure Valence Drôme

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

2026-06-13

Dans le cadre du Festival de musiques électroniques Romanesque.

Les Locaux Rock œuvrent depuis des années au développement des musiques actuelles sur le territoire dans le prolongement de l’enseignement proposé au Conservatoire

Les locaux rock 82, avenue Maurice Faure Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

As part of the Romanesque electronic music festival.

Les Locaux Rock has been working for years to develop contemporary music in the region, as an extension of the teaching offered at the Conservatory:

