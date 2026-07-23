Opendocks la grande ouverture Place Bessières (première partie soirée) Cahors

Informations pratiques

Cahors

Opendocks la grande ouverture

Place Bessières (première partie soirée) Allées des Soupirs (fin de soirée) Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nouveau temps fort aux Docks, réunissant les deux équipes présentes sur le site (Service Jeunesse et Scène de Musiques Actuelles), OPEN DOCKS est une grande journée ouverte gratuite pour toutes et tous !

Venez visiter ce lieu qui vibre tout au long de l'année aux rythmes des musiques actuelles, aux roulements des skates, aux claquements de billes et pulvérisations des bombes de peinture !

OPEN DOCKS, fixé lors des Journées Européennes du Patrimoine, c'est aussi un rappel fort à toutes et tous ce lieu historique (autrefois Les Docks de l'Alimentation) est un espace de convivialité et de partage qui a besoin de vous pour palpiter et s'inventer perpétuellement !

En arrivant et/ou en partant, n'hésitez pas à vous exprimer sur le mur-livre d'or !

Nouveau temps fort aux Docks, réunissant les deux équipes présentes sur le site (Service Jeunesse et Scène de Musiques Actuelles), OPEN DOCKS est une grande journée ouverte gratuite pour toutes et tous !

Venez visiter ce lieu qui vibre tout au long de l'année aux rythmes des musiques actuelles, aux roulements des skates, aux claquements de billes et pulvérisations des bombes de peinture !

OPEN DOCKS, fixé lors des Journées Européennes du Patrimoine, c'est aussi un rappel fort à toutes et tous ce lieu historique (autrefois Les Docks de l'Alimentation) est un espace de convivialité et de partage qui a besoin de vous pour palpiter et s'inventer perpétuellement !

En arrivant et/ou en partant, n'hésitez pas à vous exprimer sur le mur-livre d'or !

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Place Bessières (première partie soirée) Allées des Soupirs (fin de soirée) Cahors 46000 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new highlight at Les Docks, bringing together the two teams based at the site (Youth Services and Contemporary Music Stage), OPEN DOCKS is a major free open house for everyone!

Come visit this place that buzzes all year round to the rhythms of contemporary music, the rumble of skateboards, the clatter of marbles, and the spray of paint cans!

OPEN DOCKS, held during European Heritage Days, is also a powerful reminder to everyone: this historic site (formerly Les Docks de l’Alimentation) is a space for fellowship and sharing that needs you to keep it alive and constantly reinventing itself!

When you arrive and/or leave, feel free to leave a message in the guestbook!

L’événement Opendocks la grande ouverture Cahors a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Cahors Vallée du Lot