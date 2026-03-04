Opéra itinérant Le sang du glacier

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-02

Une forme lyrique et musicale intime, entre dystopie et conte fantastique, l’opéra Le Sang du glacier nous plonge dans un monde contemporain où la fonte des glaces libère des algues rouges qui en aval contaminent les eaux des fleuves.

.

Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45 letheatre@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An intimate lyrical and musical form, somewhere between a dystopia and a fantastic tale, the opera Blood of the Glacier plunges us into a contemporary world where melting ice releases red algae that contaminates river water downstream.

L’événement Opéra itinérant Le sang du glacier Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay