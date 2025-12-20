Palais d’Auron Bourges
Palais d'Auron Bourges mardi 20 octobre 2026.
Palais d’Auron
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Début : 2026-10-20
fin : 2026-10-20
An Evening with
Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE
Autour de leurs Guitares
Une soirée aussi exceptionnelle qu’inattendue ! Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne s’unissent pour une tournée Guitare Voix capturant l’essence magique de leur alchimie avec ce nouvel album intitulé à fleurs de cordes à paraitre le 30 janvier 2026.
Des chansons coups de poing , anciennes ou nouvelles, qui scintillent dans un écrin de cordes entremêlées. Tantôt drôles, tantôt profondes, elles sont toujours livrées avec une sincérité désarmante, déclenchant un torrent d’émotions incontrôlables. .
7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr
