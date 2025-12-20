Palais d’Auron Bourges

Palais d’Auron

7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Début : 2026-10-20

fin : 2026-10-20

An Evening with

Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE

Autour de leurs Guitares

Une soirée aussi exceptionnelle qu’inattendue ! Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne s’unissent pour une tournée Guitare Voix capturant l’essence magique de leur alchimie avec ce nouvel album intitulé à fleurs de cordes à paraitre le 30 janvier 2026.

Des chansons coups de poing , anciennes ou nouvelles, qui scintillent dans un écrin de cordes entremêlées. Tantôt drôles, tantôt profondes, elles sont toujours livrées avec une sincérité désarmante, déclenchant un torrent d’émotions incontrôlables. .

7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

