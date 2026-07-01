Panaris, Théâtre des Carmes, Avignon

Informations pratiques

Panaris 4 – 25 juillet Théâtre des Carmes Vaucluse

Réservations au : 04 90 82 20 47 ou billetterie en ligne sur site du théâtre Plein tarif 22€

Tarif avec Carte Off 15€

Tarif réduit 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T13:40:00+02:00 – 2026-07-04T15:05:00+02:00

Fin : 2026-07-25T13:40:00+02:00 – 2026-07-25T15:05:00+02:00

Sommes-nous libres ? Ou bien sommes-nous comme les saumons, déterminés dès la naissance ?

Le saumon se reproduit à l’endroit exact où il est né. Et si notre trajectoire sociale relevait moins du choix que de la reproduction, comme les saumons? Panaris s’empare de La Distinction de Pierre Bourdieu avec humour et place les spectateur.ices face à leur propre déterminisme.

Deux histoires s’entrecroisent : celle d’un saumon né dans la rivière de l’Allier, et celle de quatre ami.es qui interrogent leurs rapports de classe et leur possibilité d’être ami.es malgré ce qui les sépare.

Dans un monde libéral où le mérite et la réussite individuelle sont érigés en valeurs suprêmes, est-ce que vraiment, quand on veut on peut, ou bien quand on peut, on veut ?

Théâtre des Carmes 6 place des Carmes Avignon Avignon 84029 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Compagnie GR21 / Maud Sauvage et Lotus Guibot Avignon déterminisme