Parasol Lasido, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Informations pratiques

Parasol Lasido 15 – 18 juillet Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:30:00+02:00 – 2026-07-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:30:00+02:00 – 2026-07-18T11:00:00+02:00

Parasol Lasido est un spectacle musical aux mélodies gorgées de soleil. Swing, humour et sable fin sont au rendez-vous de ce duo décalé ! Au son du ukulélé, laissez-vous porter par les alizés pour voler de rivages en rivages…

Zestes de guitare, brin de fantaisie et airs de kazoo emmènent petits et grands dans un voyage coloré.

Avec Parasol Lasido offrez-vous une pause rafraîchissante au cœur de l’été !

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@compagnie-okkio.fr »}] Horaires :

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Chansons ensoleillées par la cie OKKIO Festival d’Avignon OFF Spectacle