« Parce qu’il coule en nous des glaciers »., Musée Museum départemental des Hautes- Alpes, Gap

« Parce qu’il coule en nous des glaciers ». Samedi 23 mai, 21h30 Musée Museum départemental des Hautes- Alpes Hautes-Alpes

32 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

« Parce qu’il coule en nous des glaciers » est un spectacle manifeste à la fois éloge et témoin, qui donne un visage aux glaciers. Olivier de Sépibus offre une mise en récit parfois chanté, de ses années d’arpentage dans la Alpes à scruter la transformation des glaciers et des paysages. La batterie de Sébastien Grenat vient nourrir la projection photographique et donne forme à un paysage sonore des hautes altitudes.

A 21h30

Dans le grand Salon au 2ème étage

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire en ligne depuis le site internet du musée ou au 04 86 15 30 70

Musée Museum départemental des Hautes- Alpes 6 avenue Maréchal Foch 05000 Gap 05000 Gap Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 86 15 30 70 https://museum.hautes-alpes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://museum.hautes-alpes.fr/evenements/parce-quil-coule-en-nous-des-glaciers/ »}]

« Parce qu’il coule en nous des glaciers » est un spectacle manifeste à la fois éloge et témoin, qui donne un visage aux glaciers. Olivier de Sépibus offre une mise en récit parfois chanté, de ses la…

©Olivier de Sépibus