Pass visites Fleurs de Vignes

Auxerre Auxerre Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez nos 4 pass exclusifs qui vous ouvrent les portes de visites uniques et incontournables, pour vivre pleinement votre journée de découverte.

Ne manquez pas la visite exceptionnelle de la Tour de l’Horloge, accessible uniquement via ces pass !

Contenu d’un pass

• Visite guidée de la Tour de l’Horloge

• Découverte du Clos de la Chaînette

• Plongée dans 1000 ans d’histoire viticole à l’abbaye Saint-Germain

• Balade en Œnobus dans l’Auxerrois et Chablis

Prix: 30 €

Réservez vite votre pass et vivez une journée unique autour du vin et du patrimoine ! .

Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pass visites Fleurs de Vignes

L’événement Pass visites Fleurs de Vignes Auxerre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Auxerrois