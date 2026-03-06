Pass visites Fleurs de Vignes Auxerre
Pass visites Fleurs de Vignes Auxerre samedi 30 mai 2026.
Pass visites Fleurs de Vignes
Auxerre Auxerre Yonne
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Découvrez nos 4 pass exclusifs qui vous ouvrent les portes de visites uniques et incontournables, pour vivre pleinement votre journée de découverte.
Ne manquez pas la visite exceptionnelle de la Tour de l’Horloge, accessible uniquement via ces pass !
Contenu d’un pass
• Visite guidée de la Tour de l’Horloge
• Découverte du Clos de la Chaînette
• Plongée dans 1000 ans d’histoire viticole à l’abbaye Saint-Germain
• Balade en Œnobus dans l’Auxerrois et Chablis
Prix: 30 €
Réservez vite votre pass et vivez une journée unique autour du vin et du patrimoine ! .
Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
