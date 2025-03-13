Patrick Sébastien Hommages et Dessert Bourges
Patrick Sébastien Hommages et Dessert Bourges mardi 13 janvier 2026.
Cher
Patrick Sébastien Hommages et Dessert 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : 44 – 44 – 59 EUR
44
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 20:30:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Hommages & Dessert Le nouveau spectacle de Patrick Sébastien
Entre rire et émotion, Patrick Sébastien vous invite à un voyage inoubliable à travers les voix et les souvenirs de ceux qui ont marqué nos vies. Coluche, Bourvil, de Funès, Nougaro, Gainsbourg, Brassens… autant de figures mythiques revisitées avec tendresse et malice. Dans ce « one music man show » unique, il mêle imitations, chansons originales et confidences, entre nostalgie et regard sur l’actualité. 44 .
7 Boulevard Lamarck
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 48 53 74 contact.showsandco@gmail.com
English :
Hommages & Dessert ? Patrick Sébastien’s new show
German :
Hommage & Dessert ? Die neue Show von Patrick Sébastien
Italiano :
Hommages & Dessert? Il nuovo spettacolo di Patrick Sébastien
Espanol :
Hommages & Dessert ? Nuevo espectáculo de Patrick Sébastien
