Patrick Sébastien Hommages et Dessert Bourges

Patrick Sébastien Hommages et Dessert Bourges mardi 13 janvier 2026.

Cher

Patrick Sébastien Hommages et Dessert 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : 44 – 44 – 59 EUR

44

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Hommages & Dessert Le nouveau spectacle de Patrick Sébastien

Entre rire et émotion, Patrick Sébastien vous invite à un voyage inoubliable à travers les voix et les souvenirs de ceux qui ont marqué nos vies. Coluche, Bourvil, de Funès, Nougaro, Gainsbourg, Brassens… autant de figures mythiques revisitées avec tendresse et malice. Dans ce « one music man show » unique, il mêle imitations, chansons originales et confidences, entre nostalgie et regard sur l’actualité. 44 .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 50 48 53 74 contact.showsandco@gmail.com

English :

Hommages & Dessert ? Patrick Sébastien’s new show

German :

Hommage & Dessert ? Die neue Show von Patrick Sébastien

Italiano :

Hommages & Dessert? Il nuovo spettacolo di Patrick Sébastien

Espanol :

Hommages & Dessert ? Nuevo espectáculo de Patrick Sébastien

L’événement Patrick Sébastien Hommages et Dessert Bourges a été mis à jour le 2025-03-13 par OT BOURGES