Patrimoines en péril, en garder la mémoire, Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg, Valence
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg · Valence
Informations pratiques
Patrimoines en péril, en garder la mémoire 19 et 20 septembre Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Les sites de Romans et de Valence mettent à l’honneur leurs collections patrimoniales et vous invitent à découvrir une sélection de documents en écho aux thèmes nationaux des JEP 2026 : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».
Une invitation à explorer notre histoire et les enjeux de sa conservation.
• Site de Valence
• Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00
• En accès libre
Médiathèque F. Mitterrand, Latour-Maubourg 26 Place Latour-Maubourg, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Journées européennes du patrimoine
©Tournage du film « Le maillot jaune », 1939 (Archives & Patrimoine, fonds Pemeant VV-13 Fi 21)
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