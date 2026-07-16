Paul Bert, le scientifique auxerrois, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre
samedi 19 septembre 2026 · Muséum d’histoire naturelle · Auxerre
Informations pratiques
Paul Bert, le scientifique auxerrois Samedi 19 septembre, 16h30 Muséum d’histoire naturelle Yonne
Sur réservation au 03 86 72 96 40 à partir du 4 septembre, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Venez découvrir des objets étonnants, conservés au Muséum, qui évoquent la carrière de scientifique de Paul Bert. La visite guidée sera réalisée par une guide-conférencière de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois.
Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum [{« type »: « phone », « value »: « 03 86 72 96 40 »}] Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.
Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.
Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.
Venez découvrir des objets étonnants, conservés au Muséum, qui évoquent la carrière de scientifique de Paul Bert.
© Muséum – Ville d’Auxerre
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