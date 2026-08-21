Paysage sonore, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre

Informations pratiques

Paysage sonore 19 et 20 septembre Muséum d’histoire naturelle Yonne

Dès 7 ans | Sans réservation, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Connaissez-vous la notion de paysage sonore ?

C’est le « portrait sonore » d’un écosystème, qui révèle sa richesse animale mais aussi sa fragilité et parfois, sa dégradation au fil du temps. Un thème à découvrir en atelier collaboratif.

Séances à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

Durée 30 mn environ

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

Connaissez-vous la notion de paysage sonore ?

© CC Frank Vassen