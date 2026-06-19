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Performance Dessins musicaux grand format par Angèle Casanova, autour de l’exposition  Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026  Poudrière Parking de l’Arsenal Belfort

Performance Dessins musicaux grand format par Angèle Casanova, autour de l’exposition  Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026  Poudrière Parking de l’Arsenal Belfort vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Poudrière Parking de l'Arsenal

Adresse : 5 Avenue du Général Sarrail

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Belfort

Performance Dessins musicaux grand format par Angèle Casanova, autour de l’exposition  Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 

Poudrière Parking de l’Arsenal 5 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

Performance Dessins musicaux grand format par Angèle Casanova
Autour de l’exposition  Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026  par Angèle Casanova
Week-end de la musique à la Poudrière
Dans le cadre des 30 ans de la Poudrière
Venez voir Angèle créer des dessins musicaux grand format sur un chevalet, à proximité du public, de la régie ou des loges des artistes ! Elle prendra le temps de vous expliquer sa démarche et vous invitera à dessiner dans un carnet collectif !
Sous réserve Angèle ne dessinera pas continuellement, mais ponctuellement, en fonction du temps de séchage, des temps de pause, de l’écoute des concerts et de son inspiration.   .

Poudrière Parking de l’Arsenal 5 Avenue du Général Sarrail Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 18 17 39  contact@mn3belfort.fr

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English : Performance Dessins musicaux grand format par Angèle Casanova, autour de l’exposition  Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026 

L’événement Performance Dessins musicaux grand format par Angèle Casanova, autour de l’exposition  Dessins musicaux à la Poudrière : 2024-2026  Belfort a été mis à jour le 2026-06-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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