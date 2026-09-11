« Petite escapade culturelle et pastorale » avec la Médiathèque numérique du Lot, Cité Bessières, Cahors
samedi 19 septembre 2026 · Cité Bessières · Cahors
Informations pratiques
« Petite escapade culturelle et pastorale » avec la Médiathèque numérique du Lot Samedi 19 septembre, 14h00 Cité Bessières Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
« Petite escapade culturelle et pastorale » avec la Médiathèque numérique du Lot
La Médiathèque numérique du Lot vous propose en partenariat avec les bibliothèques, d’accéder à des films, de la presse, des ebooks, des cours en ligne et un espace jeunesse.
À découvrir lors de cette démonstration, rythmée par le pas des brebis !
Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.
« Petite escapade culturelle et pastorale » avec la Médiathèque numérique du Lot
©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot
À voir aussi à Cahors (Lot)
- Le Meules Bleues Festival Zaz + Adèle Castillon + Chiloo + Bleu Soleil Cahors 11 septembre 2026
- Conférence La méditation assise et en mouvement Cahors 11 septembre 2026
- Le Meules Bleues Festival Bénabar, Calema et Black M Cahors 12 septembre 2026
- Vide-greniers Braderie de l’île à Cabessut (Cahors) Cahors 13 septembre 2026
- Balade nature au Mont Saint Cyr Cahors 13 septembre 2026