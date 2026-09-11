Informations pratiques

« Petite escapade culturelle et pastorale » avec la Médiathèque numérique du Lot Samedi 19 septembre, 14h00 Cité Bessières Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

« Petite escapade culturelle et pastorale » avec la Médiathèque numérique du Lot

La Médiathèque numérique du Lot vous propose en partenariat avec les bibliothèques, d’accéder à des films, de la presse, des ebooks, des cours en ligne et un espace jeunesse.

À découvrir lors de cette démonstration, rythmée par le pas des brebis !

Cité Bessières Rue Pierre Mendès-France, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie L’occasion de découvrir l’histoire de ces lieux et de leur évolution ces trente dernières années, de la caserne jusqu’à l’édification du Grand Palais.

« Petite escapade culturelle et pastorale » avec la Médiathèque numérique du Lot

©Jean-Baptiste DOS RAMOS – Département du Lot