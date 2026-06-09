Beauvais

Photaumnales 2026

Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-09-19

Pour sa 23ᵉ édition, le festival Les Photaumnales ouvre la saison nationale du bicentenaire de l’invention de la photographie en France. De retour au Quadrilatère de Beauvais, lieu emblématique de l’événement, le festival propose une programmation placée sous le thème La Photographie et après ? , explorant les mutations du médium photographique à l’ère de la post-photographie.

Inauguration du festival Les Photaumnale 2026, le 26 septembre retrouvez nous sur Beauvais et Clermont. Le 27 septembre une tournée des expositions en bus avec la présence des photographes, départ à la Neuville-en-Hez et arrivé à la Maison Diaphane à Clermont.

Pour sa 23ᵉ édition, le festival Les Photaumnales ouvre la saison nationale du bicentenaire de l’invention de la photographie en France. De retour au Quadrilatère de Beauvais, lieu emblématique de l’événement, le festival propose une programmation placée sous le thème La Photographie et après ? , explorant les mutations du médium photographique à l’ère de la post-photographie.

Inauguration du festival Les Photaumnale 2026, le 26 septembre retrouvez nous sur Beauvais et Clermont. Le 27 septembre une tournée des expositions en bus avec la présence des photographes, départ à la Neuville-en-Hez et arrivé à la Maison Diaphane à Clermont. .

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

For its 23rd edition, Les Photaumnales opens the national season celebrating the bicentenary of the invention of photography in France. Returning to the Quadrilatère de Beauvais, the event?s emblematic venue, the festival?s program focuses on the theme of Photography and beyond , exploring the mutations of the photographic medium in the post-photographic era.

Inauguration of the Photaumnale 2026 festival, on September 26, join us in Beauvais and Clermont. On September 27, a bus tour of the exhibitions with the photographers, departing from La Neuville-en-Hez and arriving at the Maison Diaphane in Clermont.

L’événement Photaumnales 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis