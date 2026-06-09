Beauvais

Pianoscope 2026

Rue de Gesvres Beauvais Oise

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Pianoscope 2026 revient à Beauvais du 16 au 18 octobre 2026 pour trois jours dédiés au piano et aux rencontres musicales. Fidèle à son esprit d’ouverture, le festival réunit des artistes de renom et de jeunes talents autour d’une programmation mêlant musique classique, jazz et créations contemporaines. Avec notamment David Fray, Renaud Capuçon, Katia et Marielle Labèque ou encore Vincent Delerm, Pianoscope propose des concerts uniques et des moments de partage qui font de Beauvais un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique.

Pianoscope 2026 revient à Beauvais du 16 au 18 octobre 2026 pour trois jours dédiés au piano et aux rencontres musicales. Fidèle à son esprit d’ouverture, le festival réunit des artistes de renom et de jeunes talents autour d’une programmation mêlant musique classique, jazz et créations contemporaines. Avec notamment David Fray, Renaud Capuçon, Katia et Marielle Labèque ou encore Vincent Delerm, Pianoscope propose des concerts uniques et des moments de partage qui font de Beauvais un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique. .

Rue de Gesvres Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 06 08 20

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English :

Pianoscope 2026 returns to Beauvais from October 16 to 18, 2026 for three days dedicated to the piano and musical encounters. True to its spirit of openness, the festival brings together renowned artists and young talent in a program combining classical music, jazz and contemporary creations. Featuring David Fray, Renaud Capuçon, Katia and Marielle Labèque and Vincent Delerm, Pianoscope offers unique concerts and shared moments that make Beauvais an unmissable event for music lovers.

L’événement Pianoscope 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis